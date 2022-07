Veel animo voor Respec op de Lek: zo ziet het sloeproeifestijn er dit jaar uit

Met in totaal 36 deelnemende boten is de sloeproeiwedstrijd Respec op de Lek komende zaterdag afgeladen vol. De achtste editie van dit evenement van watersportvereniging De Helling gaat om 11.00 uur van start bij de Culemborgse jachthaven.

Het is best een prestatie van de in 2012 opgerichte sloeproeiafdeling van WV De Helling. Al vrij vlot na de start organiseerden ze een eigen wedstrijd. De eerste Respec op de Lek in 2013 telde twaalf deelnemende sloepen. Het bleek een gouden formule, die tocht over de Lek. Elk jaar kwamen er meer deelnemers bij, en die 36 van nu – evenveel als in 2019, de laatste keer - is het maximum wat is te behappen.

Die boten op hun trailers vragen heel wat ruimte. Deelnemers komen uit alle windrichtingen: van Dokkum tot Vlissingen en van Rotterdam tot Heino. De boten tellen zes, acht of tien roeiers plus een stuurpersoon. De Culemborgse organisatoren, zetten twee boten in: de Jan van Riebeeck en de Vrouwe Elisabeth. De laatste is pas sinds november 2019 in gebruik en maakt nu het debuut tijdens deze thuiswedstrijd.

Elke twee minuten nieuwe start

De boten strijden twee aan twee. Om 11.00 uur worden de eerste deelnemers weggeschoten voor een wedstrijd over ongeveer 11,5 kilometer. Dat is stroomopwaarts richting de veerpont bij Beusichem en van daar weer terug. Elke twee minuten volgt een nieuwe start. De snelste deelnemers finishen volgens verwachting na zo’n zeventig minuten, de minst rappe doen er anderhalf uur of langer over. Na de grote race en de pauze, begint om 14.00 uur het tweede deel, een sprint over vier kilometer.

Wie het spektakel van dichtbij wil meemaken, kan al vroeg terecht. De eerste boten worden om acht uur in het water getakeld. Dat zijn de teams die het minst ver moeten rijden, uit het Betuwse Rumpt en Utrecht. Zo gaat het door tot 10.30 uur, wanneer de boten uit het Friese Hollum en Dokkum in de kraan worden gehangen.

Volledig scherm Enkele deelnemers tijdens de race in 2019. © Willeke van der Heijden

