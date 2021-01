Veel politie op de been in Overvecht na oproep tot rellen, één persoon aangehouden

UpdateDe politie is met diverse eenheden aanwezig in de Utrechtse wijk Overvecht nadat er een oproep rondgaat om daar vandaag te gaan rellen. Volgens de politie ter plaatse is er één aanhouding verricht omdat iemand zich niet wilde identificeren.

De aanwezigheid van de politie is uit voorzorg, zegt een politiewoordvoerder. Er wordt er net als in andere steden in het land een oogje in het zeil gehouden. Volgens wijkbewoners zou zijn opgeroepen om te verzamelen bij Winkelcentrum Overvecht en park De Gagel. In het park is op dit moment veel politie aanwezig, waaronder politie te paard.

ID-controle

De demonstranten zouden om 14.00 uur bijeen komen om vervolgens gezamenlijk richting het Jaarbeursplein te lopen, maar zover kwam het niet. De politie controleert iedereen die het park wil betreden en hield ook enkele auto's in de omgeving staande voor een ID-controle.

Er hangt een politiedrone in de lucht om alle bewegingen in het park in de gaten te houden. De politie-eenheden heeft diverse voertuigen -inclusief camera's - op strategische punten in het park geposteerd, onder meer bovenop de heuvel. Agenten patrouilleren door het park en spreken personen aan die zij tegen komen. Hoewel het gebied niet is afgezet wordt journalisten gevraagd zichtbaar hun perskaarten te dragen, zodat de politie in kaart kan brengen wie er in het park aanwezig zijn.

Quote De oproep om hier te verzamelen ging al sinds vrijdagmor­gen rond.

Goed volk

De politieactie bracht diverse nieuwsgierigen naar park De Gagel. ,,Gewoon even kijken wat er loos is. De oproep om hier te verzamelen ging al sinds vrijdagmorgen rond’’, zegt een jongeman die op zijn mountainbike een rondje fietst. Eén agent spreek hem aan, de anderen laten hem met rust. ,,Ik ben goed volk heb ik hen gezegd’’, zegt hij met een glimlach.

De politie hield de afgelopen dagen meerdere personen aan die worden vervolgd voor opruiing. Dat gebeurde nadat zij oproepen deden in enkele whats-app-groepen en via telegram. De afgelopen dagen werden diverse samenkomsten aangekondigd in Utrecht - onder meer in Ondiep en Hoograven- maar net als in Overvecht vanmiddag bleef het stil.

Volledig scherm De politie is met diverse eenheden aanwezig. © AD

Reputatie

Parkbezoekers in park De Gagel grappen dat zij zich nog nooit zo veilig hebben gevoeld tijdens hun corona-ommetje als deze zaterdag. Want Park De Gagel fungeert als mooie groene long in Overvecht, maar heeft ook aan reputatie hoog te houden als het over drugshandel en overlast gaat.

Een vrouw uit de wijk die naast het park woont zegt: ,,Van mij mogen ze hier vaker met die knollen rondlopen, dat houdt het schorriemorrie toch op afstand.’’ Haar wandelmaat Theo Gerritsen vult een: ,,Goed dat de politie nu zijn tanden laat zien. Zo snijd je kwaadwillende de pas af. Ik ben ook niet blij met de coronamaatregelen, maar alles kapot maken is niet het juiste antwoord.’’

Terwijl het na het ingaan van de avondklok de afgelopen week op verschillende plekken kwam tot gewelddadige rellen, bleef het in Utrecht rustig. Ook in Kanaleneiland, afgelopen zomer nog het toneel van dagenlange rellen, bleef iedereen kalm. Een aantal buurtbewoners zet zich daarvoor in.

