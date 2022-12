Veel rook in de keuken: brand in Italiaans restaurant in centrum van Utrecht

De brandweer is sinds zondagmiddag vijf uur aanwezig in de Schoutenstraat in het centrum van Utrecht. In deze straat niet ver van de Neude is er brand in restaurant Vegitalian.

De fik in het Italiaanse restaurant zou zijn ontstaan door een brandende papiercontainer in een nabij steegje. Dat vuur is vervolgens overgeslagen naar de achtergevel van het pand. De keuken en ook het restaurant zelf stonden vol met rook, aldus een woordvoerder van de Veiligheidregio Utrecht (VRU).

Het pand is daarop ontruimd, inclusief twee personen die in de etage boven het restaurant waren. Omdat de brand inmiddels ook naar de uitbouw was overgeslagen, zijn extra brandweerlieden naar de Schoutenstraat gedirigeerd. Ondertussen werden er delen van het pand gesloopt om bij het vuur te kunnen.

Druk bezig met gasten afbellen

Rond 18.30 uur vertelde een medewerkster van het restaurant dat het vuur was gedoofd, maar dat brandweer en politie nog wel aan het controleren waren. Ze was druk bezig om de gasten die gereserveerd hadden af te bellen.

Rond 19.00 uur rookt het nog steeds zodanig dat restaurantmanager Bjorn Kraal moet met zijn personeel op afstand blijven. Volgens hem klopt het dat het vuur in een papiercontainer is ontstaan, maar hij gaat er (nog) niet vanuit dat het is aangestoken. ,,Ik ga uit van het goede van de mens. mogelijk heeft iemand er zonder na te denken een peuk ingegooid.’’

Net als Kraal gezegd heeft dat het erop lijkt dat de rook minder wordt, schaalt de brandweer verder op naar zeer grote brand. Reden is volgens de VRU dat door de complexiteit van de bebouwing het de brandweer moeite kost om het vuur onder controle te krijgen.

Slopen is intensief werk

De brandweerlieden werken met ademlucht, legt operationeel woordvoerder Sjaak Haasnoot van de VRU even later uit. ,,En er moet gesloopt worden en dat is intensief werk. We hebben extra brandweerlieden opgeroepen, zodat de mensen elkaar kunnen aflossen.’’

Er is nog steeds lichte rook zichtbaar, zegt hij, die goed is te ruiken. ,,Vlammen zijn er niet meer. Maar de bebouwing is hier zo dicht, dat we zeker willen weten dat er geen brandhaarden meer zijn. We moeten zeker weten dat het vuur echt uit is.’’

