Veel vertraging op A2 na ongeluk met meerdere auto’s

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:18 Voor wie sterker in zijn of haar schoenen wil staan en wil leren hoe je voor jezelf kunt opkomen, kan vanavond de masterclass zelfverdediging in het Milieucentrum in Utrecht aan de Oudegracht 60 volgen. Hier kun je praktische technieken leren die voor iedereen werken. Dit leer je allemaal van wedstrijdvechter Kevin Heller. De masterclass start om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur. Opgeven kan via deze link.