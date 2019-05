Veenendaal heeft plots een illegaal zebrapad: ‘Denk dat het een geintje is, maar het werkt heel goed!’

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

10:17 10 mei 1940, het begin van vijf jaar bezetting. Een tijd geweld en dreiging, die grote gevolgen had voor het leven in de stad en voor de Domtoren. In een speciale rondleiding, die vanavond voor het eerste wordt gegeven, wordt er stilgestaan bij de oorlogsjaren in Utrecht. Wat was de rol van de Domtoren in die jaren? En werd hij gebruikt door de bezetter of was hij als symbool van de stad voor de Utrechters een teken van hoop op betere tijden? De eerste rondleiding begint vanavond om 20.00 uur en duurt ongeveer anderhalf uur.