Veenendaal wil geen zebrastrepen op plek illegaal zebrapad

Er komt geen zebrapad op de Tuinstraat in Veenendaal. De illegale oversteekplaats in het uitgaanscentrum is weggehaald en komt ook niet terug. De gemeente wil het niet en er is ook geen ruimte voor gemaakt bij de nieuwe inrichting van het centrum.

Het is nog niet duidelijk wie het illegale zebrapad in centrum van Veenendaal heeft aangebracht. Boven het horecaplein hangt een camera en de beelden zijn in het bezit van de politie. Die heeft het onderzoek nog niet afgerond.

De gemeente is voorlopig niet van plan de kosten voor het weghalen van het illegale zebrapad op de dader(s) te verhalen. De aannemer zal een rekening van ongeveer 1000 euro indienen. ,,Als gemeente mogen wij geen beelden bekijken”, zegt woordvoerder Frank Bartelds. ,,We hebben aangifte gedaan. Dat is ook een manier om met iemand in contact te komen.”

Bartelds begrijpt dat het om gemeenschapsgeld gaat, maar wil de kwestie niet op scherp zetten. ,,Als iemand met oud en nieuw een afvalbak opblaast, vinden we het normaal dat de dader een nieuwe betaalt. Zo hard willen het nu niet spelen. We willen voor bewustwording zorgen.’’



,,Het was geen officieel zebrapad. Je moet er niet aan denken dat iets gebeurt. Wie is er dan aansprakelijk? Daar is degene die dit heeft gedaan, zich niet van bewust geweest. Je kunt dit niet zo maar even doen. Het is ons eigendom. We willen het gesprek aangaan.”

