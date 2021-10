Veenendaal wipt bijna 50.000 stoeptegels en wint het NK Tegelwippen

even vragen aan Jorg (33) is in de race voor ‘Wipper van het Jaar’: ‘Het fleurt de buurt ontzettend op’

5 oktober Tegels eruit, plantjes erin! Dit is onderdeel van het NK tegelwippen. Wat houdt het in? Even vragen aan ‘Wipper van de Maand’: Jorg Damen (33). De Utrechter is in de race om tegelwipper van het jaar te worden.