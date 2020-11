Veenendaals danstalent Nigel (12) wint Holland’s Got Talent niet, maar is toch supertrots: ‘Ali B. zei dat hij me zou blijven volgen’

Het Veenendaalse danstalent Nigel (12) is er niet in geslaagd om de finale van Holland's Got Talent te winnen, maar hij kijkt supertevreden terug op het televisieavontuur.

,,,De uitslag wist ik natuurlijk al, dus het was zaterdag niet spannend om de finale te kijken. Bij het optreden van de finale was ik wel zenuwachtig.’’ En eigenlijk is het dat altijd wel, zegt zijn moeder Mariska. ,,Dan denkt hij vooraf dat er dingen niet goed gaan, maar eenmaal op het podium vergeet hij de zenuwen.’’

Nigel uit Veenendaal kreeg met zijn onweerstaanbare smile een ticket voor de finale van Holland's Got Talent, maar won deze niet.

Complimenten van Ali B

Nigel zelf vond het moment dat jurylid Angela Groothuizen op de gouden knop drukte en hij meteen door kon naar de halve finale misschien wel het hoogtepunt. ,,Maar het was óók supertof om te zien hoe alles achter de schermen werkte, en hoe groot de kantine was waar je allemaal lekkere dingen kon eten en drinken. En dat jurylid Ali B. zei dat hij me zou blijven volgen, en hij zou zorgen dat ik bekend zou worden bij zijn vrienden vond ik geweldig om te horen. Ik wil ook hele graag mijn dansleraar Roy Jonathans van Dances At Work bedanken voor al zijn tips! HIj heeft me heel veel geleerd, en al zijn vrije tijd in mijn begeleiding gestoken.’’

Nigel, die de harten van televisiekijkend Nederland veroverde met zijn dansmoves én pokerface , vindt dat HGT naar meer smaakt. Wat hij precies wil gaan doen weet hij nog niet. Eerst maar even bijkomen van dit avontuur.

Veenendaal Nigel Holland Got Talent

Groot scherm

Kan hij in Veenendaal nog over straat? ,,Dat nog wel, het was super om te merken hoe iedereen meeleefde. Op school keken ze zelf op een groot scherm naar mijn optredens. Ik ben heel trots dat ik in de finale ben gekomen.’’

Als we Nigel telefonisch spreken, is hij alweer onderweg naar Aalsmeer. Op zondagen traint hij daar, op zaterdagen in Amsterdam. En oh ja, niet vergeten: het gaat óók heel goed met zijn eigen kledinglijn, Westvibes. ,,Broeken hebben we nog niet, maar t-shirts, hoodies, petten al wel. En mondkapjes!’’

