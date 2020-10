Veenendaalse Carla Dik-Faber (CU) vertrekt na 8 jaar uit Tweede Kamer

Dik-Faber (49) wil meer tijd aan haar familie besteden, naast haar gezin ook aan haar vader, die intensieve zorg nodig heeft. De Veenendaalse hield zich onder meer bezig met klimaat en landbouw, en was erbij in Parijs toen er werd onderhandeld over het Klimaatakkoord, dat in Nederlandse resulteerde in de Klimaatwet.

Ze benoemt in haar blog op de website van de ChristenUnie ook het initiatiefwetsvoorstel voor erkenning van Nederlandse Gebarentaal, dat in de Tweede Kamer werd aangenomen, net als het invoeren van statiegeld op blik en kleine flesjes.

Verandering in debat

Dik-Faber vindt dat er de afgelopen jaren veel veranderd is in het politieke en het maatschappelijke debat. ‘Meer op de persoon, minder op de inhoud. Polariserend in plaats van verbindend. De werkdruk is enorm toegenomen, zeker sinds we in de coalitie zitten. De reeks debatten, coalitie-overleggen, mails en apps zijn eindeloos. Excuses aan iedereen die ik niet de aandacht kon geven die van mij verwacht werd.’