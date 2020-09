Veenendaalse op klaarlichte dag beroofd van haar collectebus van het kankerfonds

Centrum van Bilthoven is een hindernis­baan voor blinden en gehandicap­ten: ‘Dit moet echt beter’

31 augustus Niet alleen de winkelstraat van De Bilt, ook het centrum van Bilthoven is een hindernisbaan voor blinden en gehandicapten. Blindengeleidestroken worden onderbroken door terrassen of lantaarnpalen. Op veel plekken in Bilthoven is de strook zelfs helemaal verdwenen.