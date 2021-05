Veenendaler (19) lichtte acht ouderen voor duizenden euro's op: OM eist drie jaar cel

Hitte lijkt eraf bij politieke affaire rond nep-profielen: maar er is nog werk te doen in Zeist

8 mei Nu blijkt dat de in opspraak geraakte GroenLinks-voorman Ronald Camstra alleen handelde in de nep-profielenaffaire, lijkt de grootste kou uit de lucht in de Zeister politiek. Coalitiegenoten VVD en CDA zijn te spreken over de uitkomsten van het onderzoek, al is er wel nog werk aan de winkel.