Veenendaler (39) slachtoffer van gewelddadige straatroof op hondenuitlaatveld

Utrechtse ouderen vallen relatief vaak, met ernstige gevolgen; vooral in de Bilt veel incidenten

17:18 In de provincie Utrecht worden 65-plussers vaker opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van een val dan gemiddeld in Nederland het geval is. Dat blijkt uit een onderzoek van Stannah, dat onder meer (trap)liften en roltrappen levert.