Veenendaler die tankt zonder te betalen: ‘Stemmen in hoofd dwongen de diesel te tanken’

Niets wijst meer op ontplof­fing die Kanalenei­land maandag opschudde, maar bij bewoners zit de angst diep

29 juli De bewoner die vermoedelijk doelwit was van de ontploffing in een appartementencomplex in Kanaleneiland, is op de radar bij de politie. Mede door zijn verhaal willen rechercheurs meer duidelijkheid krijgen rond de explosie, die veel schade en angst veroorzaakte. Een 26-jarige Utrechter is aangehouden als verdachte.