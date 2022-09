VeggieWorld allesbehalve beurs voor ‘bleke, magere mensen’: je vindt er ook cheeseburgers en kapsalons

Drugs aangetrof­fen in bedrijfs­pand Maarssen­broek: gemeente gaat over tot sluiting

Een bedrijfspand aan de Floraweg in Maarssenbroek is gesloten nadat er een handelshoeveelheid drugs is gevonden. Dit kwam aan het licht bij een controle van de gemeente in samenwerking met de politie en het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum.

2 september