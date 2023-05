Veiligheidsmedewerkers van Qbuzz dragen vanaf vandaag een bodycam in Utrecht

Wethouder garandeert parkeerge­le­gen­heid bij bekende Utrechtse bakkerij Boonzaaij­er

Klanten kunnen in de toekomst blijven parkeren bij bakkerij Boonzaaijer in de Utrechtse wijk Ondiep. Dat verzekert wethouder Eelco Eerenberg (D66) in antwoord op vragen van een aantal partijen in de gemeenteraad.