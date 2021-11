Veluwse dominee Rozemarijn (29) wordt steeds opgepakt als klimaatactivist: ‘Dit is ook Gods werk’

Ze is dominee en kan door een fysieke aandoening niet lang op eigen benen staan. Desondanks voert Utrechtse Rozemarijn van ’t Einde (29) fanatiek actie voor een beter klimaat. ,,Ik ben ervan overtuigd dat ik met Extinction Rebellion ook Gods werk doe, net zoveel als in de kerk.”

Het is nauwelijks voor te stellen als je naar de frêle Utrechtse kijkt. Van ’t Einde heeft in het grand café waar we haar spreken de schoenen uitgedaan om met goed fatsoen de benen op de bank te kunnen leggen. Een medische noodzaak voor deze bevlogen activiste, waarover later meer.

Koffie naar haar hoofd

Hoe serieus het het onderwerp ook is, geregeld verschijnt er tijdens het gesprek een vrolijke lach op haar gezicht, zelfs als ze vertelt over die man die een beker koffie naar haar gooide toen ze als lid van Extinction Rebellion in Amsterdam op een zebrapad zat en de weg blokkeerde.

,,Hij was er al langs met z’n busje, maar vond blijkbaar dat hij z’n punt nog niet had gemaakt. Hij kwam speciaal nog een keer terug en goot een blikje chocolademelk over mijn hoofd. Of ik kwaad werd? Nee hoor, ik was goed voorbereid en ben sowieso niet snel onder de indruk.’’

Zelfs niet als er meerdere boze mannen om haar heen staan te schelden, middelvingers omhoog gaan, er wordt gespuugd. Geruststellend is dat er altijd collega-actievoerders in de buurt zijn die haar in de gaten houden, foto’s maken en praten met de boze mensen. ,,Die rol heb ik soms ook. Dat vind ik eerlijk gezegd heftiger om te doen dan op straat zitten.’’