Velveteen Rabbit wint 31ste Parel van de Betuwe

Utrecht zet groene en linkse koers door met nieuwe coalitie, kans op woningbouw in polder groot

Met een progressieve en deels vernieuwde coalitie in Utrecht met GroenLinks en D66, aangevuld met de PvdA, ChristenUnie en Student & Starter zal de groene en linkse koers van de afgelopen jaren worden voortgezet. In de polder Rijnenburg mogen windmolens draaien en de kans is groot dat er ook huizen komen. En er is oog voor de groeiende ongelijkheid tussen Utrechters.

6 april