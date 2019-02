‘Verdacht pakketje’ aan Utrechtse Amerikalaan blijkt nep-explosief te zijn

Middeleeuw­se ring gevonden in Utrechts veengebied

16:36 Landschap Erfgoed Utrecht is, naar nu blijkt, al enkele maanden ‘in de ban van de ring’. In september vorig jaar is er een gouden ring uit de Middeleeuwen gevonden in Utrecht. Een man met een detector stuitte op het sieraad, dat gemaakt is tussen 1375 en 1550.