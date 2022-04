Verdachte dodelijke schietpartij in Café De Plak zou in een opwelling hebben geschoten

Mo ‘de Vleermuis’ die Utrechter Paul (38) doodschoot, had het eigenlijk gemunt op zanger die zou optreden

Mo ‘de Vleermuis’, de schutter die op 9 oktober Utrechter Paul Kros doodschoot in café De Plak, had het die avond gemunt op de zanger die optrad. De twee leefden al geruime tijd in onmin.

