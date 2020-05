Verdachte drugslab Veenendaal dacht dat er ‘wijn met cola werd gemengd’

Hoe Henk Dissel het oude station Huis ter Heide en zijn spoorlijn terug­bracht naar Zeist

11:27 Als kind stapte hij er zeker eens per week bij een machinist in de cabine, om het laatste stukje naar huis, in hartje Zeist, per trein te kunnen afleggen. Na twee jaar werk ziet station Huis ter Heide er weer net zo uit als in de jonge jaren van vastgoedondernemer Henk Dissel (58). Compleet met perron en rails.