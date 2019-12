Verdachte van moord op Richard Houtveen blijft langer in de cel

De 42-jarige verdachte A.L. ontkent stellig iedere betrokkenheid bij de dood van de 25-jarige man uit Nieuwegein, die na de WK-voetbalfinale in 2010 werd doodgestoken. De politie heropende begin dit jaar het onderzoek naar de cold case en deed onder meer graafwerk en onderzoek in het water.



De verdachte die in 2010 nog in De Meern woonde, is op 10 december opnieuw aangehouden. Ook in 2010 zat hij al een paar maanden vast maar kwam hij weer vrij vanwege gebrek aan bewijs. Vooral getuigenverklaringen hebben geleid tot de nieuwe aanhouding van de enige verdachte in de zaak.