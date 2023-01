Verdachten ‘grootste vuurwerkvondst ooit’ mogen leven weer oppakken: rechtbank stuurt hen naar huis

In de strafzaak rond de grootste vuurwerkvangst ooit zit sinds deze week nog slechts een verdachte in de cel. De rechtbank besloot dat vier van de laatste vijf verdachten naar huis mogen, in afwachting van het grootschalige onderzoek.

Deze week stond het vijftal voor het eerst voor de rechtbank, als verdachte in een zaak met meer dan twintig betrokkenen. Allemaal zouden zij een rol hebben gespeeld bij opslag, transport en illegale handel in vuurwerk, bestemd voor de Nederlandse markt.

Bunkers en bedrijven

Al het vuurwerk werd vorig jaar zomer aangetroffen in bunkers, boerenschuren en bedrijven, vlak over de grens met Duitsland. In totaal gaat het volgens de politie om 350.000 kilo, gevonden na jaren onderzoek. Vooral onderschepte versleutelde berichten en vergelijken van informatie uit andere vuurwerkzaken, brachten agenten bij de verdachten.

Een Utrechtse bende met vooral twintigers en dertigers, hoofdverdachten uit Nieuwegein en medeverdachten uit onder meer Houten en Hagestein, zou achter de enorme handel schuilgaan. Onderzoek naar sporen is nog in volle gang en moet dit voorjaar zijn afgerond. Naar verwachting van betrokken advocaten is de inhoudelijke behandeling van de strafzaak niet eerder dan volgend jaar.

