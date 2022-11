Verdachten van ernstige mishandeling in Utrecht geven zichzelf aan

Buurman ziet rook bij de buren en belt brandweer: brand snel geblust

In een woning aan de Achterdijk in Werkhoven is rond 14.00 uur vanmiddag een brand uitgebroken. Een buurman zag rook uit het dak komen en belde gelijk het noodnummer. De brandweer rukte uit met meerdere eenheden die de brand binnen een halfuur hadden geblust.

