Verdachten ‘vergismoord’ vast tot aan proces

Nieuwe bestemming gloort voor leegstaand Antje Drijverpa­vil­joen in Juliana­park

17:10 In de loop van volgend voorjaar moet er weer leven komen in het Antje Drijverpaviljoen in het Utrechtse Julianapark. De gemeente Utrecht is in gesprek met een nieuwe huurder voor het gebouwtje, dat sinds 2003 in het park staat.