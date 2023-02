Verdediger Ramon Hendriks behoort tegen Sparta voor het eerst tot de wedstrijdselectie

Afgelopen maandag rook Ramon Hendriks weer even aan het echte voetballeven. In de wedstrijd van Jong FC Utrecht tegen NAC (4-1) deed hij 45 minuten mee. Vanavond, tegen Sparta, kan hij mogelijk zijn officiële debuut maken in het shirt van de club die hem tot het einde van dit seizoen huurt van Feyenoord. ,,Ik heb geen angst in de duels, voel me sterk en fit”, zegt de jongeling, die net als onder andere Zakaria Labyad hersteld is van een kruisbandblessure. ,,Ik kan niet wachten om weer wedstrijden te spelen.”

Quote Ik heb geen angst in de duels, voel me sterk en fit Ramon Hendriks

Geveld door griep

Voor Jens Toornstra geldt dat hij dit vanavond, op Het Kasteel, in elk geval niet zal doen namens FC Utrecht. De vorige week tegen PSV nog geschorste middenvelder, is nu geveld door de griep. Can Bozdogan heeft een spierblessure opgelopen en is vermoedelijk enige weken uit de running. Ook Bas Dost en Nick Viergever zijn nog altijd niet inzetbaar, al is hun rentree aanstaande. De herstelde Tommy St. Jago is er wel bij in Rotterdam-West. Hij start vanaf de bank.

FC Utrecht heeft op dit moment een achterstand van drie punten op nummer zes Sparta. Bij winst komt het elftal van Michael Silberbauer dus op gelijke hoogte met de Spangenaren. ,,En dat zal zeker niet makkelijk worden. Sparta is een goede, solide ploeg”, constateert Silberbauer. ,,Maar vanzelfsprekend gaan we de wedstrijd in om een resultaat te halen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.