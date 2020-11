Verdeelde reacties op voordracht Sharon Dijksma als nieuwe burgemeester Utrecht: 'Je kan geweldig met haar lachen’

Het gaat beter op de Amsterdam­se­straat­weg, consta­teert de gemeente, maar nog niet top

16:45 De situatie op de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is de laatste jaren verbeterd, maar niet alle problemen zijn opgelost. Dat vinden bewoners, bedrijven en de gemeente. Daarom gaat de gemeente in 2021 verder met de aanpak van de ‘ASW’, al is er minder geld beschikbaar.