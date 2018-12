Verhuizing op Knuffelweide Amerongen leidt tot bijzondere vriendschap

Omstreden Utrechtse verhuurder Van Hooijdonk moet boetes toch betalen

15:34 De omstreden Utrechtse verhuurder Marcel van Hooijdonk moet 75.000 euro aan boetes betalen. De boete krijgt hij, omdat hij meerdere kamers verhuurde in woningen aan de Rapenburchdreef, de Mariastraat en de Händelstraat in Utrecht waar alleen zelfstandige bewoning is toegestaan. Dat is vandaag besloten door de bestuursrechter.