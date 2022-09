Verhuizing RIVM naar Utrecht wederom vertraagd: niet eerder dan 2025

column Volgens Lisanne zijn cultuur­bran­che en politiek doof: ‘En feestvier­ders kunnen straks in dat rijtje aansluiten’

Ik leek jarenlang op Shrek als ik me in het Utrechtse nachtleven begaf. Kon me niets schelen, ik beschermde met die felgroene oordoppen mijn trilhaartjes tegen afsterving. Die doppen kocht ik voor een paar euro bij het Kruidvat, en inmiddels kan ik me doorzichtige exemplaren veroorloven. Als niemand mijn oren beschermt, moet ik het zelf doen.

