Verkeer op drukke snelweg driemaal stilgelegd vanwege verwarde vrouw: ‘Zoeken passende hulp’

Agenten hadden een uur nodig om haar in veiligheid te brengen, toen zij vrijdagavond op het viaduct boven de snelweg stond. Om ongelukken te voorkomen werd het verkeer op de A27 enige tijd stilgelegd. De vrouw werd overgedragen aan ‘het zorgkader’, liet de politie na afloop weten.

Daarmee waren haar problemen niet voorbij. In de nacht van maandag op dinsdag verscheen de verwarde vrouw opnieuw bij de snelweg. Politie, ambulance, brandweer en medewerkers van Rijkswaterstaat spoedden zich naar de A27. Ook dit keer was het slechts een tijdelijke oplossing: diezelfde ochtend verscheen de vrouw weer bij het viaduct.

Zoeken naar passende hulp

Hoewel de vrouw na het eerste incident werd overgedragen aan zorgmedewerkers, keerde zij binnen afzienbare tijd terug naar de snelweg. Gevraagd naar een verklaring, antwoordt een woordvoerder van de Biltse burgemeester Sjoerd Potters: ,,Onze hulpverlening is zo georganiseerd dat er elke keer via een protocol wordt gekeken welke hulp op dat moment passend is. Elke situatie is weer anders, dus het kan helaas dat er herhaling voor kan komen.”

Quote Inmiddels is bij Altrecht meerdere keren aangedron­gen op het voorstel­len van een zorgmachti­ging. Woordvoerder burgemeester Sjoerd Potters

De woordvoerder spreekt van een zorgelijke ontwikkeling. Op de achtergrond werken betrokkenen aan hulp voor de vrouw. ,,Inmiddels is bij Altrecht (zorginstelling, red.) meerdere keren aangedrongen op het voorstellen van een zorgmachtiging. Het belangrijkste is dat de betreffende persoon passende hulp krijgt en dat dit zo goed als mogelijk wordt georganiseerd.”

Forse toename incidenten

Dit geval staat niet op zichzelf. Het aantal politie-incidenten met verwarde personen is fors gestegen. In de provincie Utrecht is het aantal meldingen toegenomen van 6.110 in het jaar 2017 tot 9.152 vorig jaar, blijkt uit cijfers van de politie.

Toch kunnen we op basis van deze statistiek niet concluderen dan het aantal verwarde personen toeneemt. Trimbos-onderzoeker Michel Planije legt uit: ,,Als agent kun je lang niet altijd beoordelen wat iemand mankeert. Allerlei problemen worden geregistreerd onder de code E33.”

Quote Niet iedereen met mentale klachten is meteen gek; één op vier Nederlan­ders krijgt te maken met mentale problemen. Michel Planije, Trimbos-onderzoeker

Trimbos concludeerde in een eerdere studie naar de E33-cijfers dat in circa de helft van de gevallen geen sprake was van verwardheid, maar van een ander probleem. Daarbij gaan de getallen over incidenten en niet over personen. ,,Iemand die herhaaldelijk in aanraking komt met de politie, kan wel tien keer geregistreerd worden onder die code.”

Eerste hulp

Wat te doen als je getuige bent van verward gedrag? Die vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden, zegt Planije. ,,Je kunt niet voor iedere situatie een pasklare oplossing bedenken. Het probleem is dat een eenduidige definitie ontbreekt. Verward gedrag is een containerbegrip, dat varieert van de buurman die teveel drank of drugs gebruikt tot voorbeelden zoals die vrouw bij de snelweg.”

Een goede eerste stap, zo zegt Planije, is het creëren van begrip. ,,Niet iedereen met mentale klachten is meteen gek; één op vier Nederlanders krijgt te maken met mentale problemen. Het helpt om onbevooroordeeld het gesprek aan te gaan.”

Gemeente zwijgt

EHBO helpt bij lichamelijke problemen. Iets vergelijkbaar is er nu ook voor psychische problemen. ,, Het gaat om de cursus Mental Health First Aid. Het is vooral bedoeld om kennis te vergroten en negatieve vooroordelen te verminderen. In extremere gevallen, waarin mensen direct gevaar lopen, lijkt het mij beter om professionele hulp in te roepen.”

De gemeente De Bilt weigert mededelingen te doen over de toestand van de verwarde vrouw, dit in verband met haar privacy.

