Verkeerschaos door werk aan Galecopperbrug? Dát viel vanochtend reuze mee, meldt Rijkswaterstaat

‘D-day’ vandaag rond de Galecopperbrug in Utrecht. Het is de eerste dag waarop alle verkeersbeperkende maatregelen op de A12 zijn gaan gelden, maar de vertragingen vielen mee. ,,Tot nu toe is het goed en gladjes verlopen”, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Afgelopen vrijdag berichtte deze krant al over de werkzaamheden rond de Galecopperbrug. Zowel op de parallelbaan als op de hoofdrijbaan richting Arnhem is een werkeiland gemaakt, waardoor er minder rijstroken beschikbaar zijn.

Gevolg van de versmalde weg is dat er een snelheidslimiet geldt van 70 kilometer per uur, voor het eerst continu gecontroleerd via trajectcontrole.

Tevreden

Deze maatregelen gingen op zaterdag 18 juni volledig in, maar in het weekend is de verkeersdrukte minder groot. Rijkswaterstaat vond het daarom spannend hoe het vandaag zou verlopen.

Er stond vanochtend even file op de A12 en de A2 vanwege de werkzaamheden. ,,Maar als je een aantal rijstroken versmalt, heb je een wat minder goede doorstroming. Dat is inherent aan elkaar. We hebben geen melding gekregen dat het helemaal uit de hand is gelopen”, kijkt Rijkswaterstaat tevreden terug.

