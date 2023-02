Verkeerscontrole leidt tot drugsvondst in De Bilt: twee personen aangehouden

Druk kruispunt aangepakt, bewoners niet tevreden: ‘Het is nu al niet veilig hier, maar straks helemaal niet’

Een uitgebreide aanpassing van het kruispunt van de Amsterdamlaan met de Eilandenkade in Woerden is voor bewoners van Waterrijk niet voldoende. ,,We komen nu de wijk al niet uit en dat wordt niet opgelost. Doe ons maar een rotonde. Dat is ook veel veiliger voor fietsers.”

31 januari