Verlekkerd uitkijken naar 2020: Utrecht loopt in Madrid warm voor start Ronde van Spanje

En nu wij! Het is het gevoel na de finish van de laatste Vuelta-etappe, gisteravond in Madrid met nota bene een Nederlandse ritzege. De eerstvolgende meters van het Spaanse wielercircus zijn immers een ploegentijdrit in Utrecht.

Volledig scherm De Utrechtse burgemeester Jan van Zanen (tweede van rechts) met zijn Madrilleense collega José Luis Martínez-Almeida tijdens de huldigingsceremonie van de Vuelta 2019 in Madrid. © AD

Die ronde krijgt een typisch Utrechts tintje: een reclamekaravaan vol elektrische voertuigen en een spinningmarathon waar een wereldrecord energieopwekking moet worden gezet. Ook zullen net als vijf jaar geleden in aanloop naar de Tourstart opnieuw enkele gigantische muurschilderingen flatgebouwen sieren. Utrecht begint langzaam warm te lopen voor de start van de Ronde van Spanje in 2020.

Een delegatie van zo'n 35 mensen - naast Utrechters ook veel Brabanders - nam afgelopen weekend in Madrid een kijkje in de keuken van de Vuelta, de Spaanse naam voor de Ronde van Spanje. Er was een officieel moment in het wereldberoemde museum Prado, waar tussen de schilderijen van Hollandse en Spaanse meesters, de organisatie aan Nederland werd overgedragen. Daarna werd alvast stiekem vooruitgeblikt naar volgend jaar.

Er moet nog veel gebeuren, zegt de Utrechtse burgemeester Van Zanen. ,,Maar we kunnen het aan. Al grapten de Spanjaarden dat ik nog een paar uurtjes mocht genieten en dan écht aan de slag zou moeten.”

Kan Utrecht putten uit de ervaring van de Tour? ,,Natuurlijk, maar de Vuelta is toch weer heel anders. Het zijn andere mensen, met een andere levenshouding en een andere cultuur. Ik weet zeker dat ook dit heel goed past bij Utrecht en Brabant.” Van Zanen is gecharmeerd van de Spaanse organisatie. En wederzijds. ,,Bij alles wat we willen, zie ik een grote glimlach. De geschiedenis tussen Nederland en Spanje is niet altijd positief geweest, maar wel innig. Dat gaat helpen. Ze vinden het hartstikke leuk hoe wij de Vuelta omarmen.”

Dat ziet ook Martijn van Hulsteijn, directeur van de Nederlandse Vuelta-organisatie. ,,Wat ik hier heb geleerd is passie te combineren met rust en flexibiliteit. De Vuelta is veel minder stressvol dan de Tour, waarvoor natuurlijk ook veel meer media-aandacht is. Dit is gemoedelijk, en het klinkt overal in door.”

De komende tijd worden de knopen doorgehakt welke activiteiten er volgend jaar zomer rondom de Vuelta-start worden georganiseerd. ,,We beginnen op 29 april en het loopt door tot de daadwerkelijke start op 14 augustus. Vanaf volgende maand beginnen we ook met het werven van vrijwilligers.” Wat kan Utrecht zoal verwachten? ,,Een spinningmarathon in de Dom, zoals rond de Tour, was natuurlijk heel leuk. We willen in elk geval proberen om een wereldrecord te vestigen. Met spinningfietsen zoveel mogelijk energie opwekken.” De organisatie speelt daarnaast met de gedachte om, net als tijdens de Tour, enkele flatgebouwen op te fleuren met gigantische muurschilderingen van wielrenners.

Ook de reclamekaravaan krijgt ene ‘groen’ tintje. ,,Het is heel onhandig om vanuit Nederland in één dag met een hele reclamekaravaan terug te gaan naar Sp[anje. En ook niet erg duurzaam. We hebben van de organisatie de mogelijkheid gekregen om hier een eigen karavaan op te zetten. We kunnen met ons bedrijfsleven een Nederlandse karavaan opzetten. We proberen dat te doen met uitsluitend elektrische voertuigen.”