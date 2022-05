Vermist meisje (11) inmiddels aangetroffen door politie

Het meisje is het laatst gezien in een zwarte joggingsbroek en een turnpakje met zwart-roze mouwen. Ook reed zij in Beesd, waar zij oorspronkelijk vermist raakte, op een fiets met wit-groene details een wit mandje voorop.



Omstreeks 22:30 uur werd bekend dat het vermiste meisje zich in Utrecht zou bevinden. De politie vroeg bewoners om uit te kijken naar het meisje in de omgeving van het centrum van de stad en stuurde een burgernetmelding uit. Inmiddels is het meisje aangetroffen.