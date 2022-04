Vermiste 14-jarige jongen uit Nieuwegein weer terecht

COLUMN Jerry wilde een prachtfoto van Utrecht in de sneeuw delen, maar kwam erachter dat iedereen dat doet

Toen ik gisterochtend wakker werd en zag dat de winter alsnog een achterstallig pak neerslag had bezorgd, snelde ik in mijn badjas naar buiten om een foto te maken van de besneeuwde magnolia. Mijn innerlijke Sir David Attenborough glom van trots bij het fotograferen van dit natuurschoon. De bloem van de magnolia, die maar heel kortstondig bloeit, bedekt met een dun laagje sneeuw: nimmer was de schoonheid van de vergankelijkheid zo poëtisch vastgelegd.

8:00