Vermiste Utrechtse vrouw (24) na vijf dagen weer in goede gezondheid aangetroffen

Verband tussen explosies en beschietin­gen bij drie huizen in Utrecht onderzocht: ‘Het is net een film’

De politie zoekt parallellen tussen beschietingen en explosies in Utrecht afgelopen weken. Een verband tussen het beschoten appartement aan de Pieter d’Hontlaan en explosies aan de Melissekade in Leidsche Rijn is al duidelijk. Maar ook aan de Rijnlaan in Rivierenwijk raakten twee woningen beschadigd door een explosief.

18 januari