Vermiste vrouw (32) uit Utrecht in ‘goede gezondheid’ gevonden

Voetbal­broer­tjes Isay en Noah herdacht in tv-programma voor Allerzie­len

Dinsdag is het Allerzielen. Op NPO2 besteedt KRO/NCRV er aandacht aan in het programma Voor wie steek jij een kaarsje op? Daarin is ook een aantal voetballers van VVIJ uit IJsselstein te zien. Zij herdenken in een kort filmpje de broers Isay en Noah Gesser, die eind juli verongelukten.

1 november