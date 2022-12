Vernielde auto’s, verminderde veiligheid én flinke files: hoe kon het zo misgaan met deze bussluis?

Wereldwin­kel Zeist maakt doorstart, mét een nieuw imago: ‘We willen meegaan met de tijd’

De Wereldwinkel in Zeist, één van de oudste Wereldwinkels in Nederland, dreigde na 51 jaar haar deuren te moeten sluiten. Het bestuur kreeg het financieel niet meer rond. Op de valreep is een nieuw bestuur gevormd, zodat de winkel alsnog een doorstart kan maken.

5 december