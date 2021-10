Verpleegkundige UMC Utrecht onterecht weggezet als vaccinscepticus: ‘Dit is volstrekt verzonnen’

Utrecht zet zich schrap voor onzekere herfst: wat als de griepgolf samenvalt met een volgende coronagolf?

13 oktober De ziekenhuizen in de regio Utrecht maken zich zorgen om de verwachte griep- en coronagolf. De druk in de ziekenhuizen is nog altijd erg hoog en zij kunnen daar een nieuwe virusgolf niet bij hebben. „Een geboortegolf, de inhaalzorg, tekorten op de spoedeisende hulp; er is al veel aan de hand zónder een griep- of coronagolf erbij.”