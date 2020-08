Verpleegkundigen UMC maken zich zorgen over veiligheid op intensive care: ‘Grotere werkdruk verhoogt kans op fouten’

Veelbespro­ken flamingo’s Intratuin Utrecht zijn gezond en gelukkig, zegt eigenaar: ‘Het is makkelijk om er even snel iets negatiefs over te roepen’

8:57 Wellicht niet helemaal meer in de tijdsgeest, maar de drie veel besproken flamingo's Kwik, Kwek en Kwak in de Intratuin in Utrecht, gaan daar niet weg. Dat zegt eigenaar Ben Jongerius over het roze drietal. Want wat heeft zo'n exotische vogel nou nodig om gelukkig te zijn? En hoe weet ’ie of ’ie gelukkig is?