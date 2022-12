Verrassing: pandajong Fan Xing in Ouwehands Dierenpark blijkt geen jongen te zijn

Het vaststellen van het geslacht bij een pandababy is niet makkelijk. De verzorgers waren na de eerste bepaling uitgegaan van het mannelijk geslacht. Tijdens medische controles vooruitlopend op de verhuizing naar China, werd Fan Xing nog eens nauwkeurig onder de loep genomen.

Hoofd dierverzorging José Kok vertelde donderdagavond in Op1 dat de tweeëneenhalf jaar oude reuzenpanda toch een meisje blijkt te zijn. De ontdekking heeft geen gevolgen.

Fan Xing is de eerste in Nederland geboren reuzenpanda. Ze verhuist binnenkort naar China en moet daar voor nageslacht gaan zorgen. Komend voorjaar wordt bekend wanneer ze vertrekt.

Komende zaterdag is op NPO1 een speciale uitzending van ‘Het Echte Leven in de Dierentuin’ waarin de panda centraal staat. Er wordt teruggeblikt op de bijzondere momenten voor en na de geboorte. Het gaat onder andere over de voorbereiding op het vertrek naar China: de panda leert omgaan met nieuwe indrukken en krijgt training om los te komen van zijn moeder.