Verscheurd door verdriet: moeder ziet hoe haar Tim (30) tijdens joggen wordt doodgereden

Twee dagen eerder was hij 30 geworden. Vanwege corona werd dat klein gevierd. En vanwege het rondwarende virus konden Tim en zijn moeder de daaropvolgende zondag ook niet naar de sportschool. Dus besloten ze een stukje te gaan joggen in de omgeving van hun huis.



Het werd Tims laatste rondje. Kort na 20.00 uur hoort zijn moeder een auto aan komen racen. Ze stopt. Tim - die groen licht heeft - steekt wel over. Na de klap die volgt, landt hij 30 meter verder op straat. Pogingen om hem te reanimeren, stranden.



Nu, dik een jaar later, kón de moeder niet naar de rechtbank komen. Omdat ze te verscheurd is van verdriet. Omdat de beelden van de keiharde, fatale klap nog 24/7 in haar hoofd zitten. Beelden waarin ze haar zoon metershoog door de lucht ziet vliegen. ,,Eigenlijk wil ik maar één ding. Tim weer terug bij ons, bij mij.’’