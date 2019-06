Verslaggever Ard Schouten blikt terug op ramadan: ‘Ik heb er vooral van genoten’

Tjonge. Het zit er op, de ramadan 2019. Voor mij een bijzonder avontuur − op vele vlakken − waarover de reacties nogal uiteenliepen. Voor zowel de positivo’s als de negatievelingen geldt: het mag best een onsje minder. Ik heb geen Elfstedentocht of Songfestival gewonnen of iets onderscheidends gedaan, dus ik hoef geen vakanties in Turkije. Hoe aardig aangeboden ook. En op een enkele reis Sahara op een kameel, die een criticaster me op dag 1 van de ramadan toewenste, zit ik ook niet te wachten.