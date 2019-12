Verstandelijk beperkte Jan (32) werkt 12,5 jaar in supermarkt, maar moet zijn bonus inleveren

VEENENDAAL - De licht verstandelijk gehandicapte Jan uit Veenendaal is verdrietig. Binnenkort krijgt hij een bonus bij de supermarkt waar hij werkt omdat hij daar jubileert. Maar dat bedrag mag hij direct inleveren vanwege zijn Wajong-uitkering. En dat schoot de bewindvoerder van Jan in het verkeerde keelgat.

De 28-jarige Jan werkt al bijna 12,5 jaar bij een supermarkt in Ede, tot volle tevredenheid van zowel Jan als de supermarkt zelf. De Veenendaler is licht verstandelijk gehandicapt maar heeft wel een vast contract.

Enkele honderden euro's

Volledig scherm VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ontving wachtgeld bovenop zijn salaris © ANP Voor zijn jubileum wil de supermarkt hem een extraatje geven. ,,Het gaat om enkele honderden euro’s”, zegt Kees den Oudendammer, zijn bewindvoerder. ,,Maar dat bedrag moet hij weer inleveren.” Tot verdriet van Jan die van het geld een nieuwe tablet of een telefoon aan wilde schaffen voor zijn grote hobby: treinen.



Jan krijgt vanwege zijn beperking minder salaris dan ander supermarktpersoneel, dat wordt aangevuld met een Wajong-uitkering. Hoe meer loon hij krijgt van de supermarkt, des te minder aanvullende uitkering hij krijgt. Den Oudendammer, die sinds het overlijden van Jans vader in 2014 zijn bewindvoerder is, vroeg aan het UWV of Jan het extraatje zou kunnen houden. ,,Het jubileum is pas volgend jaar maar ik ben bijtijds beginnen hoe het zit met het extraatje. Want Jan maakt zich snel zorgen.”

Extra inkomsten

Het UWV kon echter niets voor hem betekenen. Extra inkomsten worden gekort op de uitkering. ,,Zij voeren uit, ze kunnen de wet niet veranderen”, aldus Den Oudendammer die vorige week contact had met het UWV. Dat snapt hij, het zijn de regels, maar hij vond het wel wat wrang. ,,Omdat het net speelde in de discussie over het wachtgeld van Klaas Dijkhoff.” Reden voor de Veenendaler om in de pen te klimmen en een brief naar de Volkskrant te schrijven.

‘Bij dit jubileum hoort een extraatje in geld, maar helaas, het UWV is ook op het feestje en houdt dit extraatje in op je uitkering: weg is je verlangen om iets extra’s te kunnen doen hetgeen je inkomen normaal niet toelaat’, schreef hij in de brief die de Volkskrant publiceerde.

Den Oudendammer: ,,Ik had niet gedacht dat het zo’n respons zou krijgen. Jan is gek van treinen en als het even kan reist hij met de trein. Hij zou ook graag een nieuwe tablet willen hebben om onder andere info over treinen op te kunnen zoeken. Hij heeft wel een oude maar die is al twee keer gerepareerd. Veel andere dingen heeft hij niet, hij heeft geen ouders of broers en zussen, treinen zijn zijn alles.”

Verhaal maakt veel los

De bewindvoerder laat het er niet op zitten. Den Oudendammer heeft vanochtend met de supermarkt contact gehad om te kijken of er iets mogelijk is. ,,Misschien dat het het extraatje onbelast kan worden uitgekeerd., maar dat moeten ze nog bij de supermarkt uitzoeken.”

Het verhaal maakt wel het nodige los, merkte Den Oudendammer. ,,Ik kreeg al een bericht van iemand uit Friesland die het zo jammer voor hem vond, dat ze 50 euro naar zijn rekening over wilde maken. Ik heb al meer reacties gehad van mensen die ook iets willen doen.”