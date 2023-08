Vertraging in werkzaamheden rondom de Haverstraat: zo staat het er nu voor

MET VIDEO Zo werd geheime spookkel­der in Utrecht ontdekt: ‘Wat we hebben gevonden, is uniek’

Werkelijk niemand wist dat-ie er was. En een eigenaar heeft de eeuwenoude ‘spookkelder’ die onlangs werd gevonden in Utrecht dus ook niet. De bijzondere vondst houdt onderzoeker Daan Schaars (41) dagelijks bezig. ,,Wat we hebben gevonden is uniek, maar er zijn ook nog veel vraagtekens.”