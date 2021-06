Vertraging op A12 bij Doorn nadat motor op personenbusje botst

Britt (17) twijfelt nog: omni- of polyseksu­eel? ‘Maar het is fijn om te weten dat je wordt gezíen’

25 juni Heel mooi dat er nu ook in Houten een regenboogzebrapad ligt, vindt de 17-jarige Britt van Woudenberg. ,,Want het voelt fijn om te weten dat je wordt gezien. Het zebrapad maakt zichtbaar dat de lhbtiq+-gemeenschap er ís. En het nodigt uit tot een gesprek over diversiteit, dat is ook heel erg belangrijk.’’