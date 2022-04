Vervallen directievilla krijgt eindelijke nieuwe bestemming: dít is de gemeente ermee van plan

De villa aan de Everard Meijsterlaan in de wijk Oog in Al staat al jaren te verkrotten. Nadat eerder noodmaatregelen werden genomen om verder verval te voorkomen, volgt na de zomer groot onderhoud. De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad vroeg ruim anderhalf jaar geleden al eens aandacht voor de slechte staat van het rijksmonument.

Het monumentale gebouw wordt aan de binnen- en buitenkant gerenoveerd. De binnentuin wordt ook opgeknapt. Een aantal historische onderdelen die in het verleden zijn verwijderd, keren terug. Over de kosten van restauratie is volgens een woordvoerder van de gemeente nog niets te zeggen. Dat wordt pas duidelijk als er een aannemer is gevonden voor de klus.

Buurt

In het najaar van 2023 opent Wijkbureau West de deuren in de villa die behoorde tot de voormalige sojafabriek Cereol. Bewoners kunnen bij het bureau terecht als ze vragen hebben over de buurt, voor een melding of met een goed idee voor de wijk. Wijkbureau West is nu ondergebracht in het Stadskantoor en aan de J.P. Coenstraat. Beide locaties vervallen als het nieuwe bureau in de directievilla opengaat.

