Vervoeren van kinderfietsjes in militair voertuig: ‘goede daad’ levert Utrechtse majoor boete op

Reserve-majoor en filmmaker Vik Franke (59) is vandaag door de militaire rechtbank in Arnhem veroordeeld tot een geldboete van 100 euro. Aanleiding is joyriding met een militaire vrachtwagen met acht kinderfietsjes. Volgens Defensie nam hij de auto zonder toestemming mee naar Utrecht.

Franke nam de viertonner mee om fietsjes voor Afghaanse vluchtelingenkinderen op te halen. Ondanks zijn goede bedoelingen was volgens Defensie privégebruik niet de bedoeling.

Franke (59) ziet zichzelf niet als crimineel. Hij was september 2021 aanwezig bij een driedaagse militaire oefening in Zoutkamp, om als communicatiespecialist soldaten te trainen in het omgaan met de media. Daarvoor had hij met zijn staf een militaire vrachtwagen ter beschikking, vol opname- en montageapparatuur.

Tijdens de eerste dag van de oefening las hij in een krant over een vluchtelingenkamp in de buurt, waar een Afghaans kind volgens zijn vader behoefte had aan een fietsje. Franke had thuis in Utrecht nog een kinderfiets staan. Hij moest die avond terug naar huis voor medisch onderzoek en had geen andere auto.

Nog zeven fietsjes

Hij nam de viertonner mee en regelde via een Utrechtse fietsenmaker nog zeven tweedehands fietsjes, allemaal voor het vluchtelingenkamp. Met in zijn achterhoofd: namens het leger verricht ik een goede daad én het is positieve publiciteit voor Defensie.

Maar volgens zijn meerderen had hij de vrachtwagen nooit mee mogen nemen zonder toestemming. Dat staat in het leger gelijk aan militaire joyriding. De officier van justitie van de militaire rechtbank hield daarom vast aan de boete van 150 euro die hem al eerder was opgelegd.

Toch lagere boete

Maar Franke ging in verzet. De rechter oordeelde vandaag dat Franke wél zelf mocht bepalen hoe hij het voertuig inzette, maar dat dat wel alleen voor militaire doelen gold. Ze besloot de majoor vanwege de goede intenties van zijn acties toch maar een lagere boete op te leggen.

