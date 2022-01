Verward persoon weggevlucht uit instelling, boswachter en politie vinden hem langs A12

Auto belandt in de sloot in ’t Goy, bestuurder kan zelf uit de auto klimmen

Op de Beusichemenseweg in ’t Goy is vanochtend rond 09.10 uur een auto met een klap in de berm terechtgekomen. Het voertuig draaide daarbij om zijn as en kwam uiteindelijk met de achterkant in de sloot tot stilstand.

12 januari