Verwarde vrouw legt verkeer op A27 bij Bilthoven opnieuw stil

Jan Schimmel terug naar Achilles Veen: ‘Ik kom bij GVVV niet aan spelen toe, dus ging ik verder kijken’

Jan Schimmel is vanaf volgend seizoen doelman bij Achilles Veen. Voor corona was hij daar ook al (eerste) keeper. Hij stond vervolgens vanaf 2021 bij Kozakken Boys onder contract, maar kwam in Werkendam door een zware achillespeesblessure in de problemen.

15 januari