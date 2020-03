Verzekeringsmaatschappij a.s.r. bereidt zich voor op coronavirus en laat 3000 medewerkers thuis werken

Marijke (68) gaf weespoes Minoes een paar hele mooie laatste maanden: ‘Een fantasti­sche tijd gehad’

9 maart In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: weespoes Minoes, die na het overlijden van haar baasje Leo Kerkmeester een nieuw thuis moest krijgen.